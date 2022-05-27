Путин подписал указ о порядке исполнения обязательств перед иностранными правообладателями

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств перед иностранными правообладателями.

Об этом сообщает портал правовой информации.

«Установить временный порядок исполнения Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации... денежных обязательств, связанных с использованием ими результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации», — говорится в указе.

Уточняется, что речь идёт о компаниях из недружественных стран, а также о компаниях, поддержавших санкции или дискредитирующих ВС России.

Согласно документу, российские компании смогут гасить платежи в пользу соответствующих правоообладателей в рублях. Оплата будет осуществляться через «специальный рублёвый счёт типа «О».

Отмечается, что компании сохранят право на использование интеллектуальной собственности на прежних условиях при платежах в рублях.

Ранее СМИ сообщали, что власти России планируют ввести новый временный порядок по исполнению обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран.