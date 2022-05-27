В Усолье-Сибирском отменили режим ЧС, который вводили из-за накопления химотходов
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Решение связано с тем, что на сегодняшний день проведены все первоочередные работы по ликвидации опасных химических веществ. Об этом сообщается на сайте правительства Иркутской области.
Ликвидацией последствий деятельности завода занималась госкорпорация «Росатом».
План работы по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском был разработан в августе 2020 года по поручению президента России Владимира Путина.