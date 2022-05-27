В Усолье-Сибирском отменили режим ЧС, который вводили из-за накопления химотходов

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об отмене с 1 июня 2022 года режима чрезвычайной ситуации в Усолье-Сибирском. Он был введен 9 марта 2020 года из-за накопления опасных ртутьсодержащих отходов на территории завода «Усольехимпром».

Решение связано с тем, что на сегодняшний день проведены все первоочередные работы по ликвидации опасных химических веществ. Об этом сообщается на сайте правительства Иркутской области.

Ликвидацией последствий деятельности завода занималась госкорпорация «Росатом».

План работы по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском был разработан в августе 2020 года по поручению президента России Владимира Путина.