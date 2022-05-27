Более 50% жителей Приморского края занимаются спортом

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что количество любителей спорта в Приморском крае достигло 51% от общего числа населения. Информацией об этом глава региона поделился во время отчёта о деятельности перед заксобранием Приморья.
Более 50% жителей Приморского края занимаются спортом
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Показатели 2021 года на 10% выше, чем в 2020 году, пишет vostokmedia.com.

«Нам удалось привлечь к занятиям спортом почти 86% детей и молодежи — на 8% больше, чем в 2020 году», — поделился Кожемяко результатами работы регионального правительства по популяризации спорта среди населения.

Кроме того, губернатор сообщил, что в предыдущем году в рамках национального проекта «Демография» на создание 242 новых спортивных объектов на территории Приморского края потратили более 1 млрд рублей. Среди них физкультурно-оздоровительный комплекс в Славянке, гребная база в Партизанском городском округе, лыжероллерная трасса в Черниговском районе.

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