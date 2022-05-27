Туристический поток в Приморье вырос в четыре раза за 2021 год
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«Мы уверенно восстанавливаем доковидные показатели по туристическому потоку», — подытожил глава региона, сообщает vostokmedia.com.
99% туристов, посетившие Приморский край в 2021 году, являются жителями других регионов России.
«Край всё больше становится популярным местом отдыха для жителей соседних и других регионов», — считает Кожемяко.
Ранее сообщалось о том, что Приморский край получит 300 млн рублей из федерального бюджета на строительство быстровозводимых гостиниц для повышения уровня комфортности отдыха туристов в регионе.