Туристический поток в Приморье вырос в четыре раза за 2021 год

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время отчёта перед региональным законодательным собранием заявил о том, что в Приморье восстанавливаются показатели потока туристов, которые фиксировались до коронавирусных ограничений. В 2021 году в Приморье побывали 2,8 млн человек, что в четыре раза больше, чем в 2020 году.
Туристический поток в Приморье вырос в четыре раза за 2021 год
  • Gettyimages.ru
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«Мы уверенно восстанавливаем доковидные показатели по туристическому потоку», — подытожил глава региона, сообщает vostokmedia.com.

99% туристов, посетившие Приморский край в 2021 году, являются жителями других регионов России.

«Край всё больше становится популярным местом отдыха для жителей соседних и других регионов», — считает Кожемяко.

Ранее сообщалось о том, что Приморский край получит 300 млн рублей из федерального бюджета на строительство быстровозводимых гостиниц для повышения уровня комфортности отдыха туристов в регионе.

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