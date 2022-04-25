Приморье получит 300 млн рублей на строительство быстровозводимых гостиниц

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Приморский край получит 300 млн рублей из федерального бюджета на строительство быстровозводимых гостиниц.
Приморье получит 300 млн рублей на строительство быстровозводимых гостиниц
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Об этом пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на правительство региона.

«Федеральная поддержка позволит не только увеличить номерной фонд, но и повысить комфортность отдыха для туристов и продлить сезон», — заявил руководитель агентства по туризму края Арсений Крепский.

Отмечается, что выделенных средств региону хватит более чем на 200 номеров.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что Крым и Севастополь получат 450 млн рублей на строительство модульных кемпингов и автокемпингов в 2022 году.

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