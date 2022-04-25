Приморье получит 300 млн рублей на строительство быстровозводимых гостиниц

Приморский край получит 300 млн рублей из федерального бюджета на строительство быстровозводимых гостиниц.

Об этом пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на правительство региона.

«Федеральная поддержка позволит не только увеличить номерной фонд, но и повысить комфортность отдыха для туристов и продлить сезон», — заявил руководитель агентства по туризму края Арсений Крепский.

Отмечается, что выделенных средств региону хватит более чем на 200 номеров.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что Крым и Севастополь получат 450 млн рублей на строительство модульных кемпингов и автокемпингов в 2022 году.