В Крыму пресекли незаконный канал поставки оружия с Украины

В Крыму сотрудники ФСБ пресекли незаконный канал поставки оружия и боеприпасов с Украины. Задержаны продавец, два посредника и два покупателя.

Об этом сообщил «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

«При сбыте автомата АКС-74У и более 300 патронов задержаны с поличным продавец, два посредника и два покупателя — жители города Евпатории», — заявили в ФСБ.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела.

Ранее в Крыму возбудили дело после того, как мужчина в Евпатории облил здание администрации краской с умыслом поджечь его.