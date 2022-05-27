В Крыму пресекли незаконный канал поставки оружия с Украины

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В Крыму сотрудники ФСБ пресекли незаконный канал поставки оружия и боеприпасов с Украины. Задержаны продавец, два посредника и два покупателя.
В Крыму пресекли незаконный канал поставки оружия с Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщил «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

«При сбыте автомата АКС-74У и более 300 патронов задержаны с поличным продавец, два посредника и два покупателя — жители города Евпатории», — заявили в ФСБ.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела.

Ранее в Крыму возбудили дело после того, как мужчина в Евпатории облил здание администрации краской с умыслом поджечь его.

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