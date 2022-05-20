В Крыму возбудили дело после нападения на административное здание в Евпатории
- РИА Новости
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
«Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего гражданина Российской Федерации, который подозревается в покушении на совершение теракта», — цитирует ФСБ ТАСС.
Как заявили в ведомстве, у жителя Евпатории 1994 года рождения «возник преступный умысел, направленный на совершение поджога административного здания».