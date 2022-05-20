В Крыму возбудили дело после нападения на административное здание в Евпатории

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В Крыму возбудили дело после того, как мужчина в Евпатории облил здание администрации краской с умыслом поджечь его.
В Крыму возбудили дело после нападения на административное здание в Евпатории
  • РИА Новости

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

«Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего гражданина Российской Федерации, который подозревается в покушении на совершение теракта», — цитирует ФСБ ТАСС.

Как заявили в ведомстве, у жителя Евпатории 1994 года рождения «возник преступный умысел, направленный на совершение поджога административного здания».

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