Артемий Лебедев: бесят попытки «составить список хороших русских»

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Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что больше всего на свете его бесят попытки «составить список хороших русских».
Артемий Лебедев: бесят попытки «составить список хороших русских»
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

В традиционной рубрике Лебедев раскритиковал «Каспаровых и Гудковых», которые выступают с подобной инициативой.

«Поскольку сейчас пострадали все русские на свете, и они тоже русские, им обидно, что против них вводят какие-то санкции и они поражаются в каких-то правах на Западе. Им хочется, чтобы у них всё было хорошо... Чтобы всё было сладко и замечательно, а сейчас они страдают вместе со всеми, хоть и сидят не в России», — сказал дизайнер.

По его мнению, таким образом инициаторы списка «хороших русских» провоцируют сегрегацию.

«Больше всех, конечно, страдают олигархи, которым не дают летать на частных самолётах», — отметил Лебедев, пояснив, что такие люди и стараются «вписаться в список хороших русских».

В прошлый раз Артемий Лебедев рассказал, что его бесит то, как украинская пропаганда пытается выставить сдачу в плен полка «Азов» на «Азовстали».

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