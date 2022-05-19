Артемий Лебедев высказался об освещении Украиной сдачи полка «Азов» на «Азовстали»

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что его бесит то, как украинская пропаганда пытается выставить сдачу в плен полка «Азов» на «Азовстали».

«Меня бесит, как украинская пропаганда подаёт сдачу в плен и проигрыш «Азова» на «Азовстали» своей «перемогой», — сказал он.

Он отметил, что националисты сидели в окружении два месяца и ничего не могли поделать.

«При этом на Украине их подают, как будто с ними постоянно есть связь, как будто их защищают, как будто их спасают, разве что нету поставки свежих морепродуктов прямо на «Азовсталь». Зеленский заявляет, что якобы делается всё, чтобы спасти их жизни и якобы к этому имеет какое-то отношение ООН. Хотя на самом деле с ООН договорились лишь о том, чтобы выпустить из подвалов «Азовстали» мирных жителей, что и было сделано», — указал Лебедев.

При этом, по его словам, украинские чиновники заявляют, что этих военнопленных якобы будут менять на российских солдат, что, как считает Лебедев, является полной ерундой и «ни одного азовца ни на одного русского солдата менять нельзя».

Также Лебедев добавил, что в рамках украинской пропаганды чиновники также заявляют, что «Азов» «оттянул» на себя «всю силу удара, именно поэтому русская армия не продвигается дальше».

«Полк «Азов» просто тупо заблокирован на «Азовстали» и никуда не может деться, и никаких военных сил на себя он не оттягивает», — отметил он.

Вместе с этим дизайнер также заявил, что его бесит, что украинский коллектив занял первое место на Евровидении лишь благодаря своей национальности, а не номеру и при этом не был дисквалифицирован за политические заявления, которые запрещены в рамках музыкального состязания.

Ранее было опубликовано новое видео сдачи в плен боевиков нацбатальона «Азов» и украинских военных с комбината «Азовсталь».