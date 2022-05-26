Борисов: около 30 млрд рублей выделено на поддержку автокомпонентной отрасли в России
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«Мы активные усилия предпринимаем в динамике воспроизводства необходимых автокомпонентов. В частности, 30 млрд рублей сейчас брошено для того, чтобы динамично воспроизводить необходимые автокомпоненты», — цитирует его РИА Новости.
Также он отметил, что разрешение на выпуск в России автомобилей с низким экологическим классом — Евро-0 — временная мера, чтобы обеспечить загрузку предприятий.
Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Максим Фатеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о перспективах трансформации бизнеса.