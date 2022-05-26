Борисов: около 30 млрд рублей выделено на поддержку автокомпонентной отрасли в России

Вице-премьер России Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что около 30 млрд рублей выделено на поддержку автокомпонентной отрасли в стране.

«Мы активные усилия предпринимаем в динамике воспроизводства необходимых автокомпонентов. В частности, 30 млрд рублей сейчас брошено для того, чтобы динамично воспроизводить необходимые автокомпоненты», — цитирует его РИА Новости.

Также он отметил, что разрешение на выпуск в России автомобилей с низким экологическим классом — Евро-0 — временная мера, чтобы обеспечить загрузку предприятий.

Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Максим Фатеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о перспективах трансформации бизнеса.