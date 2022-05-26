Юрист Гусятников прокомментировал решение объявить ковидную амнистию в Москве

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Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина объявить ковидную амнистию.
Юрист Гусятников прокомментировал решение объявить ковидную амнистию в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © Juergen Schmitz / EyeEm

«Если гражданин ещё не уплатил штраф, взыскание должны прекратить автоматически — никуда обращаться для этого не нужно. Если после 1 июня с вас всё же спишут деньги в счёт ранее назначенного штрафа (иногда такие накладки случаются), можно будет обратиться в банк, который осуществил взыскание, и указать на неправомерность действий», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, ещё один вариант — пойти в МФЦ и вернуть деньги по амнистии.

Как отметил Гусятников, такую меру можно оценить положительно.

Ранее стало известно, что Собянин принял решение объявить ковидную амнистию.

По его словам, в рамках данной амнистии органы исполнительной власти Москвы прекратят работу по взысканию назначенных, но неоплаченных штрафов за нарушение антикоронавирусных ограничений.

Также правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.

Уточняется, что амнистии подлежат все соответствующие штрафы, за исключением штрафа за несоблюдение режима изоляции в период заболевания COVID-19.

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