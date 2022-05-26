HR-эксперт Санина дала рекомендации по трудоустройству студентов после вуза

Короткая ссылка
Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина дала рекомендации по трудоустройству студентов после вуза.
HR-эксперт Санина дала рекомендации по трудоустройству студентов после вуза
  • РИА Новости

В беседе с «Газетой.Ru» она посоветовала узнать о возможностях, которые предоставляет сам университет после обучения, поскольку многие компании сотрудничают с профильными образовательными учреждениями.

Вместе с этим она отметила, что ещё во время учёбы желательно формировать полезные и взаимовыгодные знакомства.

Она также рекомендует расширять свои навыки, рассматривать сферы и не по специальности.

Как полагает эксперт, резюме должно быть лаконичным, без шаблонных заготовок и преувеличения своих навыков.

Ещё одним важным фактором Санина назвала подготовку к собеседованию.

«Стоит помнить, что не существует универсальных правил для трудоустройства и для каждого выпускника этот процесс индивидуален. Поэтому не стоит расстраиваться, если при первом контакте с работодателем вам отказали. Поиск работы — это тоже навык и опыт, который пригодится в будущем», — добавила она.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого для рынка труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить