HR-эксперт Санина дала рекомендации по трудоустройству студентов после вуза

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина дала рекомендации по трудоустройству студентов после вуза.

В беседе с «Газетой.Ru» она посоветовала узнать о возможностях, которые предоставляет сам университет после обучения, поскольку многие компании сотрудничают с профильными образовательными учреждениями.

Вместе с этим она отметила, что ещё во время учёбы желательно формировать полезные и взаимовыгодные знакомства.

Она также рекомендует расширять свои навыки, рассматривать сферы и не по специальности.

Как полагает эксперт, резюме должно быть лаконичным, без шаблонных заготовок и преувеличения своих навыков.

Ещё одним важным фактором Санина назвала подготовку к собеседованию.

«Стоит помнить, что не существует универсальных правил для трудоустройства и для каждого выпускника этот процесс индивидуален. Поэтому не стоит расстраиваться, если при первом контакте с работодателем вам отказали. Поиск работы — это тоже навык и опыт, который пригодится в будущем», — добавила она.

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