В Ставропольском крае сформировали пакет первоочередных мер помощи бизнесу

В Ставропольском крае сформировали пакет первоочередных мер поддержки бизнеса.

Об этом сообщает «СвоёТВ».

В 2022 году на помощь малому и среднему предпринимательству направят более 350 млн рублей.

«Эти деньги идут на субсидии для гарантийной поддержки, имущественную и другие виды помощи. В том числе мы направим 140 млн рублей на частичную компенсацию малому и среднему бизнесу затрат на модернизацию производств. В виде льготных кредитов на пополнение оборотных средств предприниматели уже получили 936 млн рублей», — заявил губернатор Владимир Владимиров в своём ежегодном послании.

По его словам, в регионе в пять раз увеличили размер краевого резервного фонда.

Также стало известно, что в Тюменской области насчитывается 294 340 человек, занятых в сфере МСП, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.

В 2021 году число таких предпринимателей увеличилось на 12% по сравнению с 2020-м.

Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.