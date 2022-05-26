В Хабаровском крае анонсировали новую меру поддержки промышленников

Фонд развития промышленности Хабаровского края анонсировал новую меру поддержки — гранты, которые можно направить на уплату процентов по кредитам, взятым на пополнение оборотных средств.

Об этом сообщает transsibinfo.com.

Размер обязательств не должен превышать 250 млн рублей. Мера поддержки будет действовать до конца 2022 года.

Также стало известно, что первый вице-премьер правительства Удмуртии Константин Сунцов рассказал о предварительных результатах закона о снижении УСН для предпринимателей из других регионов, которые сменили регистрацию на Удмуртию, передаёт интернет-издание «Сусанин».

С 2020 года такой мерой воспользовались 3050 представителей малого и среднего бизнеса.

«Мы в этом году видим, что эта тема работает и только по итогам этих двух лет принесла в бюджет Удмуртии 750 млн рублей», — заявил Сунцов.

Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.