В Хабаровском крае анонсировали новую меру поддержки промышленников

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Фонд развития промышленности Хабаровского края анонсировал новую меру поддержки — гранты, которые можно направить на уплату процентов по кредитам, взятым на пополнение оборотных средств.
В Хабаровском крае анонсировали новую меру поддержки промышленников
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Об этом сообщает transsibinfo.com.

Размер обязательств не должен превышать 250 млн рублей. Мера поддержки будет действовать до конца 2022 года.

Также стало известно, что первый вице-премьер правительства Удмуртии Константин Сунцов рассказал о предварительных результатах закона о снижении УСН для предпринимателей из других регионов, которые сменили регистрацию на Удмуртию, передаёт интернет-издание «Сусанин».

С 2020 года такой мерой воспользовались 3050 представителей малого и среднего бизнеса.

«Мы в этом году видим, что эта тема работает и только по итогам этих двух лет принесла в бюджет Удмуртии 750 млн рублей», — заявил Сунцов.

Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.

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