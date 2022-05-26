Опрос: треть россиян стали уделять больше времени вопросам здоровья за время пандемии

Треть россиян (более 30%) стали уделять больше времени вопросам здоровья за время пандемии.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование СК «Росгосстрах» и компании «Инвитро».

По словам 27,7% респондентов, они стали больше уделять внимания мерам профилактики.

Как утверждают около 40% участников опроса, они начали более требовательно относиться к качеству медицинских услуг.

Почти каждый третий сообщил, что пандемия никак не повлияла на отношение к здоровью.

Ранее врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, президент Российского общества сомнологов Михаил Полуэктов в беседе с «Радио 1» рассказал, как бороться с дневной сонливостью.