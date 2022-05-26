В Общественной палате заявили о необходимости ввести уроки экологии в школах

Короткая ссылка
В Общественной палате (ОП) России заявили о необходимости ввести уроки экологии в школах и детских садах.
В Общественной палате заявили о необходимости ввести уроки экологии в школах
  • Gettyimages.ru
  • © JGI/Jamie Grill

Об этом сообщает «Российская газета».

«Обязательно должно быть экопросвещение. Должно быть создано непрерывное экологическое образование. С садика нужно учить детей, как правильно сортировать мусор, как бережно относиться к природным ресурсам, животным», — отметила председатель комиссии по экологии ОП Елена Шаройкина в кулуарах Всероссийского молодёжного форума «Экосистема».

По её словам, комиссия также выступает за введение обязательных уроков экологического образования в школе.

Ранее, как сообщал телеканал «360», генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев высказался о перспективах развития эковолонтёрства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить