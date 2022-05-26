В Общественной палате заявили о необходимости ввести уроки экологии в школах

В Общественной палате (ОП) России заявили о необходимости ввести уроки экологии в школах и детских садах.

Об этом сообщает «Российская газета».

«Обязательно должно быть экопросвещение. Должно быть создано непрерывное экологическое образование. С садика нужно учить детей, как правильно сортировать мусор, как бережно относиться к природным ресурсам, животным», — отметила председатель комиссии по экологии ОП Елена Шаройкина в кулуарах Всероссийского молодёжного форума «Экосистема».

По её словам, комиссия также выступает за введение обязательных уроков экологического образования в школе.

Ранее, как сообщал телеканал «360», генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев высказался о перспективах развития эковолонтёрства.