Путин заявил, что желающие завезти в Россию люксовые товары смогут это сделать «подороже»

Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто захотят завезти какие-то товары люкс-класса, смогут это сделать, но «чуть подороже».

Об этом он сказал на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

«Те, кто захотят завезти какие-то товары люкс-класса, лакшери, они смогут это сделать. Но будет для них чуть-чуть подороже», — цитирует его РИА Новости.

По словам российского лидера, люди, которые «ездили на шестисотых мерседесах», продолжат на них ездить.

Он отметил, что автомобили могут привезти «откуда угодно и из какой угодно страны».

При этом Путин добавил, что для России и её развития важно не это, а «инженерные центры, научные центры, которые являются базой собственного развития».

Ранее зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что некоторым иностранным компаниям, которые спешно покинули Россию, вернуться будет труднее, чем уйти.