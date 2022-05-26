Путин: Большая Евразия станет центром, который очень многих заинтересует

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Большая Евразия — это большой проект, который очень многих заинтересует, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: Большая Евразия станет центром, который очень многих заинтересует
  • kremlin.ru

«Большая Евразия — это, без преувеличения, большой проект. И главная идея заключается в создании общего пространства равноправного сотрудничества для региональных организаций», — сказал он в рамках выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума «Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности».

По словам главы государства, большое евразийское партнёрство призвано изменить политическую и экономическую архитектуру, стать гарантом стабильности и процветания на всём континенте.

«Это будет такой центр, который очень многих заинтересует», — добавил Путин.

Премьер Киргизии Акылбек Жапаров ранее заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеют огромный потенциал для дальнейшей интеграции.

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