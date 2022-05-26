Глава ЦБ Набиуллина заявила, что ближайшие кварталы будут непростыми

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ближайшие кварталы будут непростыми, пока будет адаптироваться российская экономика.

Об этом Набиуллина сказала в ходе мероприятия Ассоциации банков России.

«Ближайшие кварталы не будут простыми: пока экономика будет адаптироваться, будет сложно и компаниям, и гражданам», — приводит её слова ТАСС.

При этом она заявила, что «процесс структурной трансформации не будет бесконечным». По её словам, «бизнес найдёт новые возможности, что поддержит и доходы людей».

Также Набиуллина считает, что ЦБ нужно определить новые параметры функционирования финансовой системы России.