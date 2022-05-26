Набиуллина: ЦБ нужно определить новые параметры функционирования финансовой системы России

Центробанку нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Нам нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы. Пересмотреть подходы к регулированию так, чтобы, не давая накапливать чрезмерные риски, банки могли продолжать кредитование, поддерживать структурную трансформацию экономики», — цитирует её РИА Новости.

В середине марта глава Центробанка России заявила, что российские банки работают без сбоев, ситуация с ликвидностью стабильна.