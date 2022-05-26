Набиуллина: ЦБ нужно определить новые параметры функционирования финансовой системы России

Короткая ссылка
Центробанку нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина: ЦБ нужно определить новые параметры функционирования финансовой системы России
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Нам нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы. Пересмотреть подходы к регулированию так, чтобы, не давая накапливать чрезмерные риски, банки могли продолжать кредитование, поддерживать структурную трансформацию экономики», — цитирует её РИА Новости.

В середине марта глава Центробанка России заявила, что российские банки работают без сбоев, ситуация с ликвидностью стабильна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить