Набиуллина рассказала о стабилизации ситуации с российскими банками
- РИА Новости
Об этом она сказала по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.
«Что мы имеем сегодня: банковская система работает без сбоев, ситуация с ликвидностью стабилизировалась. Мы предоставляем банкам необходимые средства в полном объёме. На пике объём предоставленной ликвидности достигал 10 трлн рублей», — цитирует её ТАСС.
Ранее сообщалось, что Центробанк России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20% годовых.