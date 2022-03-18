Набиуллина рассказала о стабилизации ситуации с российскими банками

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что российские банки работают без сбоев, ситуация с ликвидностью стабильна.
Набиуллина рассказала о стабилизации ситуации с российскими банками
  • РИА Новости

Об этом она сказала по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

«Что мы имеем сегодня: банковская система работает без сбоев, ситуация с ликвидностью стабилизировалась. Мы предоставляем банкам необходимые средства в полном объёме. На пике объём предоставленной ликвидности достигал 10 трлн рублей», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что Центробанк России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20% годовых.

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