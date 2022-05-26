В Минтрансе России опровергли планы ввести сбор при оформлении авиабилетов
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«Данный вопрос министерством не рассматривается», — заявили в пресс-службе Минтранса РИА Новости.
Ранее «Известия» со ссылкой на письмо вице-президента АО «ТКП» Алексея Шубенкова Минтрансу сообщали, что в России путешественников могут обязать платить дополнительный сбор при оформлении авиабилетов для поездок по стране.
Предполагалось, что собранные средства будут направлены на выполнение обязательств перевозчиков перед пассажирами в случае непредвиденных ситуаций.