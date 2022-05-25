«Известия»: в России могут ввести сбор при оформлении авиабилетов

В России путешественников могут обязать платить дополнительный сбор при оформлении авиабилетов для поездок по стране. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо вице-президента АО «ТКП» Алексея Шубенкова Минтрансу.

«Представляется необходимым установить сбор, взимаемый с пассажиров при оформлении билетов», — говорится в письме. Отмечается, что данная мера не приведёт к увеличению стоимости авиабилетов, поскольку новый сбор «будет формироваться за счёт перераспределения сборов, установленных действующим законодательством Российской Федерации». Собранные средства планируют направить на выполнение обязательств перевозчиков перед пассажирами в случае непредвиденных ситуаций. Ранее президент России Владимир Путин поручил запустить программу компенсации части стоимости билетов на внутренних рейсах. Основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН дал советы по организации путешествий.