В России за сутки потушили 38 природных пожаров
«За прошедшие сутки в России ликвидировано 38 лесных пожаров на площади 12 704 га», — приводит сообщение РИА Новости.
По информации Авиалесоохраны, на территории страны действует 85 лесных пожаров на площади 44 139 га.
Ранее замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский заявил, что количество пожаров в регионах Сибири увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом, а пройденная огнём площадь — в 5,6 раза.
Как сообщало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировали первые лесные пожары в этом сезоне.