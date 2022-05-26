В России за сутки потушили 38 природных пожаров

За минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 38 природных пожаров на площади более 12,7 тыс. га. Об этом заявили в Авиалесоохране.

«За прошедшие сутки в России ликвидировано 38 лесных пожаров на площади 12 704 га», — приводит сообщение РИА Новости.

По информации Авиалесоохраны, на территории страны действует 85 лесных пожаров на площади 44 139 га.

Ранее замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский заявил, что количество пожаров в регионах Сибири увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом, а пройденная огнём площадь — в 5,6 раза.

Как сообщало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировали первые лесные пожары в этом сезоне.