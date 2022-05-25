Российские выпускники приняли участие в акции «Сад памяти»

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Выпускники российских школ приняли участие в акции «Сад памяти».
Российские выпускники приняли участие в акции «Сад памяти»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

Центральное мероприятие состоялось на территории московской школы №354, где выпускники посвятили сад ученикам и учителям, участвовавшим в Великой Отечественной войне.

«Эти деревья станут символом памяти, которая делает нас гражданами своей страны и настоящими людьми», — заявил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев.

Акция также прошла в Бурятии, Ярославской и Оренбургской областях.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области в рамках международной акции «Сад памяти» было высажено 8 тыс. деревьев.

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