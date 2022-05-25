СК: следователи зафиксируют данные об обстреле украинскими войсками белгородского села Журавлёвка

Следственный комитет России сообщил, что следователи зафиксируют данные об обстреле украинскими войсками белгородского села Журавлёвка.

«Следователи СК России зафиксируют данные об обстреле украинскими силовиками села Журавлёвка Белгородской области, в результате которого был ранен мирный житель и повреждён ряд жилых домов», — заявили в следственном органе.

Также СК примет меры для установления украинских военных, причастных к этому преступлению, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Журавлёвка попало под обстрел со стороны украинских вооружённых сил, есть один пострадавший.