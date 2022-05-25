СК: следователи зафиксируют данные об обстреле украинскими войсками белгородского села Журавлёвка

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Следственный комитет России сообщил, что следователи зафиксируют данные об обстреле украинскими войсками белгородского села Журавлёвка.
СК: следователи зафиксируют данные об обстреле украинскими войсками белгородского села Журавлёвка
  • РИА Новости

«Следователи СК России зафиксируют данные об обстреле украинскими силовиками села Журавлёвка Белгородской области, в результате которого был ранен мирный житель и повреждён ряд жилых домов», — заявили в следственном органе.

Также СК примет меры для установления украинских военных, причастных к этому преступлению, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Журавлёвка попало под обстрел со стороны украинских вооружённых сил, есть один пострадавший.

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