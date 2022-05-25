Губернатор Белгородской области сообщил о пострадавшем при обстреле села Журавлёвка

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Село Журавлёвка попало под обстрел со стороны украинских вооружённых сил, есть один пострадавший. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Губернатор Белгородской области сообщил о пострадавшем при обстреле села Журавлёвка
  • РИА Новости

«Идёт обстрел со стороны Украины нашего села Журавлёвка», — заявил он. 

Как доложила Гладкову глава поселения Анжелика Самойлова, пять домовладений получили повреждения. 

«Есть один пострадавший — молодой человек с глубоким осколочным ранением. Пока не понимаем, как он оказался в селе», — сказал губернатор, объяснив, что несколько недель назад жителей Журавлёвки и Нехотеевки переселили.

Пострадавшему оказывают медпомощь.

Ранее в Белгородской области до 9 июня продлили высокий уровень террористической опасности.

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