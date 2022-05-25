Губернатор Белгородской области сообщил о пострадавшем при обстреле села Журавлёвка
- РИА Новости
«Идёт обстрел со стороны Украины нашего села Журавлёвка», — заявил он.
Как доложила Гладкову глава поселения Анжелика Самойлова, пять домовладений получили повреждения.
«Есть один пострадавший — молодой человек с глубоким осколочным ранением. Пока не понимаем, как он оказался в селе», — сказал губернатор, объяснив, что несколько недель назад жителей Журавлёвки и Нехотеевки переселили.
Пострадавшему оказывают медпомощь.
Ранее в Белгородской области до 9 июня продлили высокий уровень террористической опасности.