Губернатор Белгородской области сообщил о пострадавшем при обстреле села Журавлёвка

Село Журавлёвка попало под обстрел со стороны украинских вооружённых сил, есть один пострадавший. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

РИА Новости