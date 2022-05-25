В России предложили гарантировать сиротам право регистрации по месту жительства

В России предложили гарантировать сиротам, достигшим совершеннолетия, право регистрации по месту жительства. Соответствующий законопроект группа депутатов Госдумы планирует рассмотреть в первом чтении в весеннюю сессию.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Из пояснительной записки следует, что в связи с отсутствием регистрации сироты могут быть привлечены к административной ответственности и испытывают сложности с получением в полном объёме мер соцподдержки, предоставляемых по территориальному принципу.

Согласно инициативе, местом жительства может быть признан муниципальный район, муниципальный округ либо городской округ, где находилось последнее место жительства, по которому сирота был зарегистрирован до достижения 18 лет.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане рассказали о планах обеспечить жильём детей-сирот в 2022 году.