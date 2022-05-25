В Москве рассказали о работе по поддержке рынка труда

Замдиректора Центра занятости населения Москвы «Моя работа» Андрей Тарасов рассказал о мерах, призванных поддержать рынок труда. В частности, в столице заканчивается приём заявок от работодателей, готовых с помощью городского правительства принять участие в трудоустройстве сотрудников, находящихся под риском увольнения.

Об этом сообщает «Российская газета».

Как отметил Тарасов, интерес к программам проявили и государственные, и коммерческие структуры.

«В самое ближайшее время экспертный совет проанализирует поступившие заявки, и мы объявим итоги отбора», — заявил он.

Главная цель новых программ — не дать уменьшиться доходам сотрудников компаний, объявивших о приостановке своей деятельности в России.

Тарасов выразил мнение, что все 58 тыс. новых рабочих мест, которые город может развернуть, горожанам в ближайшее время не потребуются, так как почти все компании стараются сохранить свой бизнес в стране.

«Некоторые из них иногда по несколько раз в день меняют информацию о своих намерениях. В ходе мониторинга рынка труда мы проверяем её достоверность по всем каналам. Связываемся непосредственно с официальными представителями компании, смотрим по работным сайтам, не стали ли её сотрудники размещать свои резюме, анализируем сведения о количестве уволенных в данной организации», — добавил эксперт.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого для рынка труда.