В Москве рассказали о работе по поддержке рынка труда
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
Как отметил Тарасов, интерес к программам проявили и государственные, и коммерческие структуры.
«В самое ближайшее время экспертный совет проанализирует поступившие заявки, и мы объявим итоги отбора», — заявил он.
Главная цель новых программ — не дать уменьшиться доходам сотрудников компаний, объявивших о приостановке своей деятельности в России.
Тарасов выразил мнение, что все 58 тыс. новых рабочих мест, которые город может развернуть, горожанам в ближайшее время не потребуются, так как почти все компании стараются сохранить свой бизнес в стране.
«Некоторые из них иногда по несколько раз в день меняют информацию о своих намерениях. В ходе мониторинга рынка труда мы проверяем её достоверность по всем каналам. Связываемся непосредственно с официальными представителями компании, смотрим по работным сайтам, не стали ли её сотрудники размещать свои резюме, анализируем сведения о количестве уволенных в данной организации», — добавил эксперт.
Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого для рынка труда.