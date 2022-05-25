В Госдуме поддержали увеличение пенсий и повышение МРОТ на 10%

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Полина Полетаева
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о необходимости увеличения на 10% размера пенсии неработающим пенсионерам и повышения МРОТ на 10%.
В Госдуме поддержали увеличение пенсий и повышение МРОТ на 10%
  • РИА Новости

«Конечно, это надо только приветствовать… У правительства была задача найти тот момент, когда рынок будет сбалансирован и когда можно будет посчитать коэффициент, исходя из роста цен на продукты, услуги и непродовольственные товары, и проиндексировать», — рассказал Нилов.

По мнению депутата, главной задачей было сохранение покупательной способности тех, кто получает пенсию.

«Чтобы пенсия не обесценивалась, исходя из инфляции. То же самое касается и получателей заработной платы. У нас сегодня на уровне МРОТ получают порядка 4 млн граждан. В основном это те, кто работает в бюджетной сфере. Поэтому я приветствую такое решение и считаю, что правительство должно держать руку на пульсе и, если ситуация в экономике будет не улучшаться, то таким образом правом пользоваться и поддерживать наших граждан», — добавил собеседник RT.

Ранее президент России Владимир Путин предложил увеличить на 10% размер пенсии неработающим пенсионерам с 1 июня и увеличить на 10% МРОТ с 1 июля.

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