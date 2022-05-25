Путин: необходимо последовательно проводить политику опережающего роста зарплат

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам выразил уверенность в том, что необходимо последовательно проводить политику опережающего роста зарплат относительно увеличения стоимости жизни.

Российский лидер заявил, что приоритетной задачей является обеспечение дальнейшего роста минимального размера оплаты труда, чтобы «уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума».

До этого Путин сообщил, что динамика российской экономики лучше, чем прогнозировали некоторые эксперты.

Также он заявил, что с 1 июля 2022 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 10%.