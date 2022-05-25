Девелоперская группа «Эталон» поддержит проведение международных соревнований по триатлону в России

Короткая ссылка
Девелоперская группа «Эталон» стала официальным партнёром международных соревнований по триатлону Ironstar.
Девелоперская группа «Эталон» поддержит проведение международных соревнований по триатлону в России
  • Gettyimages.ru

В 2022 году соревнования пройдут в Геленджике, Москве, Завидове, Самаре, Сочи и ряде других городов.

О сотрудничестве было объявлено на открытии сезона в Анапе 14 мая.

«Уверены, что благодаря сотрудничеству мы сможем вовлечь большее количество людей в здоровый образ жизни», — заявил генеральный директор Ironstar Андрей Кавун.

Ранее сообщалось, что фестиваль спорта и международные соревнования по триатлону Ironstar Gelendzhik пройдут в Геленджике 27—28 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить