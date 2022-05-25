Девелоперская группа «Эталон» поддержит проведение международных соревнований по триатлону в России
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В 2022 году соревнования пройдут в Геленджике, Москве, Завидове, Самаре, Сочи и ряде других городов.
О сотрудничестве было объявлено на открытии сезона в Анапе 14 мая.
«Уверены, что благодаря сотрудничеству мы сможем вовлечь большее количество людей в здоровый образ жизни», — заявил генеральный директор Ironstar Андрей Кавун.
Ранее сообщалось, что фестиваль спорта и международные соревнования по триатлону Ironstar Gelendzhik пройдут в Геленджике 27—28 мая.