Девелоперская группа «Эталон» поддержит проведение международных соревнований по триатлону в России

Девелоперская группа «Эталон» стала официальным партнёром международных соревнований по триатлону Ironstar.

В 2022 году соревнования пройдут в Геленджике, Москве, Завидове, Самаре, Сочи и ряде других городов.

О сотрудничестве было объявлено на открытии сезона в Анапе 14 мая.

«Уверены, что благодаря сотрудничеству мы сможем вовлечь большее количество людей в здоровый образ жизни», — заявил генеральный директор Ironstar Андрей Кавун.

Ранее сообщалось, что фестиваль спорта и международные соревнования по триатлону Ironstar Gelendzhik пройдут в Геленджике 27—28 мая.