В Роскачестве напомнили правила совершения онлайн-покупок

Эксперты Роскачества рассказали, на что стоит обратить внимание при совершении покупок в интернете.

Как пишут «Известия», в первую очередь нужно читать отзывы на товары, изучать профиль компании.

Кроме того, важно задавать вопросы продавцу, иногда можно запросить дополнительные фото или видео покупки.

Уже при получении товара рекомендуется обратить внимание на коробку, в частности на её сохранность.

Еще пара советов: по возможности оплачивать покупку при получении, предварительно ознакомившись с содержимым посылки в пункте выдачи или при вручении курьером.

Ранее в беседе с URA.RU генеральный директор компании по разработке систем для защиты от утечек информации Zecurion Алексей Раевский рассказал, что украсть важную информацию из переписок пользователей в процессе передачи сообщений практически невозможно.