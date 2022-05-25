Захарова: Москва ответит на возможные недружественные действия в отношении российских СМИ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на возможные недружественные действия в отношении российских СМИ.
Захарова: Москва ответит на возможные недружественные действия в отношении российских СМИ
  • РИА Новости

«Мы действительно будем отвечать на все недружественные действия в отношении российских СМИ... Мы будем отвечать, конечно, на многое несимметрично», — сказала Захарова.

По её словам, в настоящее время идёт разработка целого пакета мер в отношении СМИ и журналистов из англосаксонских средств массовой информации.

Ранее сообщалось, что Москва в ответ на действия Оттавы закроет бюро телерадиовещательной корпорации CBC в Москве и аннулирует аккредитации канадских журналистов.

 

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