Россия в качестве ответной меры приняла решение о закрытии бюро канадской CBC в Москве
- РИА Новости
Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«С огорчением продолжаем отмечать факты откровенных нападок на российские СМИ в странах так называемого коллективного Запада... Недавним показательным примером стал введённый властями Канады запрет на вещание в национальном эфире российских телеканалов RT и RT France», — сказала она.
Захарова напомнила, что российская сторона пообещала отвечать на подобные действия.
«И вот мы отвечаем: мы неоднократно предупреждали об этом... Принято решение о введении ответных мер... в связи с действиями Канады, а именно о закрытии московского корпункта канадской государственной телерадиовещательной корпорации CBC, включая аннулирование аккредитаций и российских виз её журналистов», — сказала она.
В конце апреля МИД России опубликовал поимённый список из 592 граждан Канады, которым запрещён въезд в Россию на постоянной основе.