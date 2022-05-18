Россия в качестве ответной меры приняла решение о закрытии бюро канадской CBC в Москве

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Москва в ответ на действия Оттавы закроет бюро телерадиовещательной корпорации CBC в Москве и аннулирует аккредитации канадских журналистов.
Россия в качестве ответной меры приняла решение о закрытии бюро канадской CBC в Москве
  • РИА Новости

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«С огорчением продолжаем отмечать факты откровенных нападок на российские СМИ в странах так называемого коллективного Запада... Недавним показательным примером стал введённый властями Канады запрет на вещание в национальном эфире российских телеканалов RT и RT France», — сказала она.

Захарова напомнила, что российская сторона пообещала отвечать на подобные действия.

«И вот мы отвечаем: мы неоднократно предупреждали об этом... Принято решение о введении ответных мер... в связи с действиями Канады, а именно о закрытии московского корпункта канадской государственной телерадиовещательной корпорации CBC, включая аннулирование аккредитаций и российских виз её журналистов», — сказала она.

В конце апреля МИД России опубликовал поимённый список из 592 граждан Канады, которым запрещён въезд в Россию на постоянной основе.

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