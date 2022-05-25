В технополисе «Москва» разработали единый тест для определения гриппа и COVID-19

В технополисе «Москва» сообщили о разработке единого теста, который способен обнаружить грипп или коронавирус в организме человека за одну процедуру. Отмечается, что в аптеках он появится в июне.

Об этом пишет издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

«На разработку теста ушло около полутора лет, вложено порядка 5 млн рублей. Система распознаёт грипп А и В, все штаммы коронавируса, включая «омикрон» и «стелс», — рассказала гендиректор компании-разработчика «Имбиан Лаб» Вероника Осипова.

Предполагается, что цена на экспресс-тест будет составлять около 700 рублей.

Ранее НСН сообщала, что резидент технополиса «Москва» поставил 814 тыс. медицинских изделий для льготников с начала 2022 года.