В технополисе «Москва» разработали единый тест для определения гриппа и COVID-19

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В технополисе «Москва» сообщили о разработке единого теста, который способен обнаружить грипп или коронавирус в организме человека за одну процедуру. Отмечается, что в аптеках он появится в июне.
В технополисе «Москва» разработали единый тест для определения гриппа и COVID-19
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Об этом пишет издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента инвестиционной и промышленной политики. 

«На разработку теста ушло около полутора лет, вложено порядка 5 млн рублей. Система распознаёт грипп А и В, все штаммы коронавируса, включая «омикрон» и «стелс», — рассказала гендиректор компании-разработчика «Имбиан Лаб» Вероника Осипова.

Предполагается, что цена на экспресс-тест будет составлять около 700 рублей. 

Ранее НСН сообщала, что резидент технополиса «Москва» поставил 814 тыс. медицинских изделий для льготников с начала 2022 года.

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