Аналитики сообщили об увеличении спроса на загородные дома в России
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Так, Москва оказалась в числе городов — лидеров по спросу на загородную недвижимость. Второе место занял Ростов-на-Дону, третье — Воронеж.
«По сравнению с апрелем в мае интерес к покупке загородной недвижимости в среднем по России вырос на 5%», — передаёт слова руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антона Саукова газета «Известия».
По его словам, в ближайшем будущем спрос на загородную недвижимость в стране продолжит расти.
Наряду с этим стало известно, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала Ленинградскую область по-настоящему успешным, динамично развивающимся регионом.
По её словам, область «набрала рекордные темпы жилищного строительства».
«По вводу жилых домов в расчёте на 1 тыс. человек регион обошёл все другие субъекты Федерации», — цитирует Матвиенко «Парламентская газета».
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в Москве планируют ускорить темпы реализации городских строительных программ.