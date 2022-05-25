Аналитики сообщили об увеличении спроса на загородные дома в России

Эксперты федеральной компании «Этажи» рассказали о том, что в ряде крупных российских городов наблюдается бум спроса на загородные дома, дачи и земельные участки.

Так, Москва оказалась в числе городов — лидеров по спросу на загородную недвижимость. Второе место занял Ростов-на-Дону, третье — Воронеж.

«По сравнению с апрелем в мае интерес к покупке загородной недвижимости в среднем по России вырос на 5%», — передаёт слова руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антона Саукова газета «Известия».

По его словам, в ближайшем будущем спрос на загородную недвижимость в стране продолжит расти.

Наряду с этим стало известно, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала Ленинградскую область по-настоящему успешным, динамично развивающимся регионом.

По её словам, область «набрала рекордные темпы жилищного строительства».

«По вводу жилых домов в расчёте на 1 тыс. человек регион обошёл все другие субъекты Федерации», — цитирует Матвиенко «Парламентская газета».

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в Москве планируют ускорить темпы реализации городских строительных программ.