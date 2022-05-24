Бочкарёв: в Москве планируют ускорить реализацию городских строительных программ

В Москве планируют ускорить темпы реализации городских строительных программ, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Программы городского развития в Москве очень сбалансированные. Мэр Москвы Сергей Собянин ещё 12 лет назад принял решение, что программа развития транспортной инфраструктуры должна выполняться в первую очередь. И мы две трети наших усилий — финансовых, административных — направляли на возведение объектов транспортной инфраструктуры — дорог, мостов, развязок, метрополитена, железнодорожной инфраструктуры», — отметил Бочкарёв в интервью телеканалу «Москва 24».

По словам вице-мэра, в будущем работа в данном направлении будет продолжена в прежних объёмах.

«Более того, мэр нам ставит задачу — по возможности ускориться в строительстве, потому что каждый введённый объект даёт импульс экономическому развитию города. Именно поэтому мы все эти годы ускоряли строительство, чтобы объекты вводились как можно раньше», — сказал Бочкарёв.

Он также сообщил, что в прежнем объёме продолжится реализация и других программ развития города — строительства объектов здравоохранения, образования, спорта, жилья.

«Также мы наращиваем темпы реализации программы реновации, чтобы как можно быстрее объекты вводить в строй», — уточнил заместитель мэра.

Он добавил, что программа реновации — беспрецедентный по масштабам проект.