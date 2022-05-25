«Жёлтый» уровень террористической опасности отменят в двух районах Воронежской области

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С 26 мая «жёлтый» уровень террористической опасности прекратит действие в Россошанском и Кантемировском муниципальных районах Воронежской области. Такое решение приняли власти региона.
«Жёлтый» уровень террористической опасности отменят в двух районах Воронежской области
  • РИА Новости

«Решением председателя антитеррористической комиссии Воронежской области губернатора Воронежской области Александра Гусева ранее установленный на территории Россошанского и Кантемировского муниципальных районов Воронежской области высокий уровень террористической опасности отменён с 00:00 26.05.2022», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Воронежской области.

Ранее было принято решение продлить высокий уровень террористической опасности в Белгородской области.

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