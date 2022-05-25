«Жёлтый» уровень террористической опасности отменят в двух районах Воронежской области
- РИА Новости
«Решением председателя антитеррористической комиссии Воронежской области губернатора Воронежской области Александра Гусева ранее установленный на территории Россошанского и Кантемировского муниципальных районов Воронежской области высокий уровень террористической опасности отменён с 00:00 26.05.2022», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Воронежской области.
Ранее было принято решение продлить высокий уровень террористической опасности в Белгородской области.