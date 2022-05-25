«Жёлтый» уровень террористической опасности отменят в двух районах Воронежской области

С 26 мая «жёлтый» уровень террористической опасности прекратит действие в Россошанском и Кантемировском муниципальных районах Воронежской области. Такое решение приняли власти региона.

РИА Новости