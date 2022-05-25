В МИД России прокомментировали возможность обмена осуждённого на Украине Шишимарина

Замглавы МИД России Андрей Руденко прокомментировал возможность обмена осуждённого на Украине российского военнослужащего Вадима Шишимарина.

«Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены и вынесен приговор. Тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны», — сказал Руденко, комментируя возможность обмена Шишимарина. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова не исключила технической возможности обменять осуждённого российского военного Вадима Шишимарина.

23 мая россиянина приговорили к пожизненному лишению свободы на Украине.