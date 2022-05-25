В МИД России прокомментировали возможность обмена осуждённого на Украине Шишимарина
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«Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены и вынесен приговор. Тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны», — сказал Руденко, комментируя возможность обмена Шишимарина. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова не исключила технической возможности обменять осуждённого российского военного Вадима Шишимарина.
23 мая россиянина приговорили к пожизненному лишению свободы на Украине.