В МИД России прокомментировали возможность обмена осуждённого на Украине Шишимарина

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Замглавы МИД России Андрей Руденко прокомментировал возможность обмена осуждённого на Украине российского военнослужащего Вадима Шишимарина.
В МИД России прокомментировали возможность обмена осуждённого на Украине Шишимарина
  • © МИД России

«Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены и вынесен приговор. Тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны», — сказал Руденко, комментируя возможность обмена Шишимарина. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова не исключила технической возможности обменять осуждённого российского военного Вадима Шишимарина.

23 мая россиянина приговорили к пожизненному лишению свободы на Украине.

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