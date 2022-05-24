Генпрокурор Украины назвала технически возможным обмен осуждённого российского военного

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова не исключила технической возможности обменять осуждённого российского военного Вадима Шишимарина.

По её словам, ситуация с осуждённым российским военным может развиваться различными способами.

«Я говорила, что его могут обменять как человека после приговора суда, технически это возможно. Я не хочу заходить в процессы обмена — это уже политика и дипломатия», — приводит РИА Новости заявление Венедиктовой.

Ранее стало известно, что российского военного Вадима Шишимарина приговорили к пожизненному лишению свободы на Украине.

Адвокат Шишимарина заявил о планах обжаловать решение суда.