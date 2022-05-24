Генпрокурор Украины назвала технически возможным обмен осуждённого российского военного
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По её словам, ситуация с осуждённым российским военным может развиваться различными способами.
«Я говорила, что его могут обменять как человека после приговора суда, технически это возможно. Я не хочу заходить в процессы обмена — это уже политика и дипломатия», — приводит РИА Новости заявление Венедиктовой.
Ранее стало известно, что российского военного Вадима Шишимарина приговорили к пожизненному лишению свободы на Украине.
Адвокат Шишимарина заявил о планах обжаловать решение суда.