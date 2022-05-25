Глава Россотрудничества Примаков рассказал о желающих переехать в Россию иностранцах

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о желающих переехать в Россию иностранных гражданах.

«К нам обратилась группа «американских американцев», которые вообще никакого отношения к России не имеют. «Американские американцы»... воспринимают Россию как потенциальное убежище, они хотят переехать в Россию», — цитирует его kp.ru.

Примаков также пояснил, что эти граждане США собирались продать свои фермы и купить себе землю в России.

Он также рассказал о желающих переехать в Россию немцах и христианах с Ближнего Востока.

Ранее Минтруд обновил перечень профессий иностранцев, имеющих право на приём в российское гражданство в упрощённом порядке.