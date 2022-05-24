В Калининградской области обсудили вопросы развития добровольчества

В правительстве Калининградской области прошло заседание межведомственного совета по развитию добровольчества.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Участники встречи рассмотрели вопросы развития волонтёрства в регионе, предложили внести изменения в план мероприятий по развитию добровольчества.

Кроме того, была одобрена заявка Калининградской области для участия во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик «Регион добрых дел».

«В течение трёх лет заявка Калининградской области побеждала в конкурсе «Регион добрых дел», и мы очень надеемся на получение федеральных ресурсов в этом году», — заявила министр молодёжной политики региона Анна Мусевич.

Также стало известно, что в ЯНАО учредили медаль «За вклад в развитие добровольчества на Ямале», передаёт «Ямал-Медиа» со ссылкой на сайт окружного правительства. Волонтёров будут отбирать с учётом вклада в развитие добровольческого движения на территории региона в течение трёх лет и более.

Ранее сообщалось, что на сайте ресурсного центра «Мосволонтёр» стали доступны новые функции и сервисы, помогающие добровольцам находить интересные мероприятия, проходить опросы и тесты, узнавать новости движения.