На сайте центра «Мосволонтёр» появились новые сервисы

На сайте ресурсного центра «Мосволонтёр» стали доступны новые функции и сервисы, помогающие добровольцам находить интересные мероприятия, проходить опросы и тесты, узнавать новости движения.

Об этом пишет издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт правительства Москвы.

Например, в личном кабинете на портале видны все мероприятия, в которых волонтёры принимали участие. О ближайших событиях они могут узнать из персональной информационной рассылки.

«Всего на портале доступно семь новых сервисов. Их разрабатывали, учитывая пожелания самих волонтёров. Теперь каждый из них может создать личный кабинет и дистанционно заполнять анкеты для участия в добровольческих мероприятиях и программах развития компетенций», — прокомментировала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее НСН сообщала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.