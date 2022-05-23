На сайте центра «Мосволонтёр» появились новые сервисы

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На сайте ресурсного центра «Мосволонтёр» стали доступны новые функции и сервисы, помогающие добровольцам находить интересные мероприятия, проходить опросы и тесты, узнавать новости движения.
На сайте центра «Мосволонтёр» появились новые сервисы
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом пишет издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт правительства Москвы.

Например, в личном кабинете на портале видны все мероприятия, в которых волонтёры принимали участие. О ближайших событиях они могут узнать из персональной информационной рассылки.

«Всего на портале доступно семь новых сервисов. Их разрабатывали, учитывая пожелания самих волонтёров. Теперь каждый из них может создать личный кабинет и дистанционно заполнять анкеты для участия в добровольческих мероприятиях и программах развития компетенций», — прокомментировала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее НСН сообщала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.

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