Аналитик Муртазин прокомментировал рост импорта кнопочных телефонов

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал рост импорта кнопочных телефонов.
Аналитик Муртазин прокомментировал рост импорта кнопочных телефонов
  • Gettyimages.ru
  • © FuatKose

«Импорт кнопочных телефонов в I квартале вырос, но это связано не с тем, что у нас увеличился спрос на кнопочные телефоны, а с тем, как устроен этот бизнес. Компании перед китайским Новым годом в декабре — январе отправляют кнопочные телефоны, которые едут морем в Россию и поступают лишь в I квартале», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, в предыдущем квартале наблюдался определённый дефицит, поэтому компании решили сыграть на повышение и заказали больше телефонов, чем обычно.

«На спросе розничном это никак не сказалось. Продажи кнопочных телефонов не выросли в I квартале», — уточнил Муртазин.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, какие пользователи выбирают кнопочные телефоны.

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