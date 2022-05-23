Аналитик Кусков рассказал, какие пользователи выбирают кнопочные телефоны

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Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, какие пользователи выбирают кнопочные телефоны.
Аналитик Кусков рассказал, какие пользователи выбирают кнопочные телефоны
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«Кнопочные телефоны всегда имели свою аудиторию, примерно 25%. По большому счёту, такие телефоны покупаются пожилым людям, также ими пользуются люди, которым не нужны смартфоны, ими пользуются логистические компании, масса других пользователей», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, среди плюсов таких телефонов — небольшая цена, долгая работа батареи.

Кусков не исключил, что некоторые модели кнопочных телефонов могут ловить связь лучше смартфонов.

Ранее, как сообщал РБК, в I квартале 2022 года поставки кнопочных телефонов в Россию выросли на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и достигли 3,5 млн устройств. Об этом говорится в отчёте аналитического центра GS Group.

Поставки смартфонов при этом снизились на 14%, до 6,8 млн.

Газета «Известия» сообщала о том, как защитить смартфоны и ноутбуки от перегрева.

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