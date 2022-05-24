Сомнолог Полуэктов рассказал, как бороться с дневной сонливостью
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«Лучший способ избежать этого — спать ночью достаточное количество времени. Но если это не удаётся, методы противодействия известны. Первый — это приём кофеина, который действительно является возбуждаются средством. Второй — это физическая активность», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, можно выйти на улицу, сделать несколько упражнений, что также стимулирует нервную систему.
Как напомнил Полуэктов, минимальное время сна для взрослого человека — семь часов в сутки.
«Есть люди, которым требуется большее время. В международных рекомендациях упоминается временной промежуток от семи до девяти часов. Если не удаётся получить достаточное количество сна, допустимым считается тактика дневных засыпаний», — сообщил он.
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