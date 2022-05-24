В Крыму построят три мусороперерабатывающих завода

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В Крыму планируют построить три мусороперерабатывающих завода, заявил министр ЖКХ республики Сергей Донец.
В Крыму построят три мусороперерабатывающих завода
  • Gettyimages.ru
  • © AzmanJaka

«Есть поручение президента, которое направлено на то, чтобы у нас в итоге мусор не просто в большие свалки превращался, а перерабатывался, чтобы из этого получалось РДФ-топливо, что-то уходило на компостирование», — сказал Донец в беседе с агентством «Крыминформ».

По его словам, совместно с Российским экологическим оператором планируется построить три больших завода, на которые будут привозить 100% мусора.

Предприятия будут расположены в Белогорском, Сакском и Ленинском районах. Общий объём финансирования — 8,3 млрд рублей. Сдача в эксплуатацию намечена на 2025 год.

Ранее телеканал «360» сообщал, что генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев прокомментировал меры поддержки для отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

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