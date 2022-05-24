Улицу в Ставрополе назвали в честь полного кавалера ордена Славы Михаила Апалькова

Одну из улиц в Ставрополе назвали в честь полного кавалера ордена Славы Михаила Апалькова. Соответствующее постановление подписал мэр Иван Ульянченко.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Улица расположена в садовом товариществе «Победа-2». Она параллельна улице Константина Лаптева и перпендикулярна улице Перспективной. В скором времени присвоенное название отразится на картах известных поисковых систем в сети интернет», — заявили в пресс-службе.

Апальков во время Великой Отечественной войны неоднократно демонстрировал храбрость и отвагу. Одним из первых пробирался в тыл фашистов, уничтожал их орудие, помогал удерживать позиции до прихода основных советских сил, передаёт newstracker.ru.

Ранее сообщалось, что в Ижевске открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой.