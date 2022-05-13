В Ижевске открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Гризодубовой

В Ижевске открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Памятную табличку установили на здании школы №58. В церемонии принимали участие кадеты, ветераны труда, представители общественных организаций.

Гризодубова — первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза, первый председатель Антифашистского комитета советских женщин. В Великую Отечественную войну командовала 101-м авиаполком авиации дальнего действия.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в Иркутске установили мемориальную доску в честь участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена Красного Знамени Моисея Вишнякова.